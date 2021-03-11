В Березниках капитана теплохода осудили за столкновение с мостом

Березниковским городским судом вынесен приговор в отношении капитана — сменного механика теплохода ООО «Вятское речное пароходство». Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Судом установлено, что в мае 2020 года капитан осуществлял буксировку плавкрана и груженой баржи по Каме. В результате он допустил столкновение судна с автомобильным мостом в районе Березников. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. руб.