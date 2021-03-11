Суд Екатеринбурга вынес приговор пятерым наркодилерам интернет-магазина «Директор пляжа»

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным организатора интернет-магазина «Директор пляжа» и четырех соучастников в незаконном сбыте наркотиков, совершенном организованной группой в крупном размере (пп. «а» и «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, организованная преступная группа (ОПГ) действовала в период с января 2016 года по февраль 2019 года. Группу создал 26-летний молодой человек, который возложил на своего знакомого 1988 года рождения обязанности координатора «склада» и «закладчиков» с помощью интернета. Хранение наркотиков массой от 200 гр до 1 кг и более, их фасовку и передачу через тайники осуществлял мужчина 1992 года рождения, который ранее уже был судим за хранение наркотиков. Распространением незаконного вещества занимались молодые люди 1994 и 1999 годов рождения, работавшие в сфере пассажироперевозок.

Как рассказал господин Горелых, участники ОПГ вербовались через мессенджеры Jabber, Telegram и соцсеть «ВКонтакте». Сбыт наркотиков осуществлялся через сайт, на котором была размещена информация о наименовании и весе запрещенных веществ. «Отличительной чертой интернет-магазина "Директор пляжа" являлась специфическая упаковка. Криминальный товар фасовался в разноцветные трубочки для коктейлей»,— отметил Валерий Горелых. Деньги от сбыта наркотиков поступали на счета электронных кошельков, находившихся в ведении организатора и оператора ОПГ, которыми они оплачивали работу остальных участников.

«В ходе обысков по месту жительства задержанных, а также в их транспортных средствах, было изъято более килограмма различных производных синтетических наркотических средств, что могло составлять более 2,5 тыс. доз для зависимых граждан. Стоимость отравы по ценам черного рынка составляла более 12 млн руб.»,— рассказал господин Горелых.

В результате рассмотрения дела организатор группы гражданин Баженов был приговорен к 13 года колонии строгого режима. Соучастников преступления — граждан Охрончука, Масленникова, Дерябина и Шашкова — суд приговорил к лишению свободы на сроки от 5,5 до 12,5 лет.