Уголовное дело возбуждено после падения снежной глыбы на пенсионерку в Новосибирске

В Новосибирске завели уголовное дело по факту падения снежной глыбы на пенсионерку. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Анастасия Кулешова.

По данным следствия, инцидент произошел сегодня утром на улице Узорная в Первомайском районе. На 68-летнюю женщину с самовольно установленного козырька балкона многоэтажного дома упала снежная глыба.

С черепно-мозговой травмой пенсионерку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Уголовное дело расследуется по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, ведомство организовало проведение проверки в отношении управляющей компании по вопросам содержания многоквартирного дома, очистки от снега и наледи.

Илья Николаев