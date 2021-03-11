На Дону экс-гендиректора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов на 20 млн рублей

Прокуратура Ростовской области направила в Таганрогский городской суд дело директора компании, которого правоохранители подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Фомине, бывшем директоре ООО «СК СП-Строй».

Как сообщает ведомство, подозреваемый с января 2017 года по март 2019 года уклонялся от уплаты НДС на 20 млн руб., внося в налоговые декларации «ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с фирмами-«однодневками»».

По данным kartoteka.ru, сейчас компания «СК СП-Строй» прекратила свою деятельность. Ее основным видом деятельности было производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

Наталья Шинкарева