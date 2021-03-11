У пенсионерки из Ижевска похитили деньги под предлогом обналичивания бонусов от банка

У 64-летней жительницы Ижевска похитили 80 тыс. руб. под предлогом обналичивания бонусов от банка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам пенсионерки, ей позвонила женщина и представилась сотрудницей одного из банков. Затем звонившая сообщила, что на счете ижевчанки накопились бонусы от банка. Для их обналичивания злоумышленница попросила потерпевшую назвать данные банковской карты и коды, которые придут в смс-сообщениях. После этого с ее счета было похищено 80 тыс. руб.