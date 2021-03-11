В Пензенской области отремонтируют 21 мост до 2024 года

В Пензенской области включили 21 мостовое сооружение в федеральную программу по реконструкции аварийных и предаварийных искусственных сооружений и строительству путепроводов на региональных и местных дорогах. Об этом сообщили в областном правительстве.

Работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До 2024 года регионам из федерального бюджета направят более 200 млрд руб. в целях приведения в нормативное состояние 100 тыс. пог. м мостов и еще порядка 90 млрд руб. — для строительства 121 путепровода.

Мария Шахрай