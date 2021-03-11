В Чувашии ожидается аномально холодная погода

В ближайшие сутки во многих регионах России, включая Чувашию, ожидается холодная погода. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, температура воздуха будет не 7 градусов и более ниже нормы. Такая непогода сохранится в регионе до 12 марта. «В Пермском крае, Нижегородской, Кировской областях, Чувашии, Мордовии до 12 марта будет аномально холодная погода с температурой на семь градусов и более ниже нормы», — отметил господин Вильфанд.

"Ъ-Казань"