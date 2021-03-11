В Верхнем Уфалее возбудили дело о хищении 1,3 млн рублей при строительстве очистных

Следственные органы возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средства при строительстве очистных сооружений городской канализации в Верхнем Уфалее.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки надзорного ведомства по информации Контрольно-счетной палаты региона установлено, что управление имущественных отношений Верхнего Уфалея заключило муниципальный контракт с ЗАО «Спинокс» (Тюмень) на строительство четвертой очереди городских очистных сооружений канализации. В 2017-2018 годах подрядчик предоставил акты формы КС-2 о выполненных работах и использованных материалах, которые фактически на объекте отсутствовали. В результате организация обманным путем получила из бюджета Верхнего Уфалея более 1,3 млн руб. в счет оплаты по контракту.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход расследования контролирует прокуратура.