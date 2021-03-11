Парады Победы состоятся в Ростове-на-Дону и Новочеркасске

Парады в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на территории ЮВО пройдут в Ростове и в Новочеркасске, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Также парады состоятся в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. Как сказано в сообщении, В парадах примут участие около 15 тыс. военнослужащих ЮВО, а также будет задействовано более 400 единиц образцов вооружения и военной техники, в частности, 45 единиц самолётов и вертолетов из состава 4-й армии ВВС и ПВО и историческая техника: танки Т-34 и БМ-13 «Катюша».

Уточняется, что мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм. «Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО будет осуществляться регулярная профилактическая дезинфекция мест размещения парадных расчетов. Каждый военнослужащий пройдет несколько тестирований на наличие новой коронавирусной инфекции»,— говорится в сообщении. Сейчас в ЮВО завершается вакцинация военных, которые примут участия в мероприятиях.

Наталья Шинкарева