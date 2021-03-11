Назначен новый глава департамента промышленности Новосибирска

Новым главой департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска назначен замначальника департамента Виталий Витухин, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Распоряжение подписал глава города Анатолий Локоть.

Виталий Витухин родился в 1967 году в Новосибирске, в 1992 году окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности “инженер-механик”, в 2009 году - Сибирскую академию госслужбы. С 1999 по 2015 год возглавлял новосибирский ювелирный завод “Адалит”. С 2015 года работал в департаменте промышленности.

Напомним, в феврале депутаты горсовета поставили оценку «неудовлетворительно» работе департамента. Критике подвергся отчет о реализации проекта «умные остановки», который реализуется слишком медленно. 9 марта, глава городского департамента промышленности Александр Люлько покинул пост по собственному желанию. В этот же день уволен глава управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко.

Даниил Тарабукин