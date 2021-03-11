Красноярские депутаты предложат Минздраву РФ расширить список заболеваний с бесплатным обеспечением лекарствами

Комитет по охране здоровья и социальной политике заксобрания Красноярского края инициировал обращение заксобрания в Минздрав РФ с предложением расширить перечень заболеваний, подлежащих лечению по программе болезней системы кровообращения (БСК). Эта федеральная программа предусматривает обеспечение бесплатными лекарствами людей, перенесших, в частности, инсульт и инфаркт. Депутаты хотят также предложить Минздраву предусмотреть возможность воспользоваться лекарственными препаратами федеральным льготникам, которые выбрали вместо лекарств единовременную выплату.

«Благодаря этой программе, финансируемой из федерального и краевого бюджетов, в течение полугода пациенты бесплатно получают необходимые препараты. Сегодня по краю охват получателей составляет 86%. В этом году на программу БСК краю дополнительно выделено 170 млн руб.», - сказал заместитель председателя комитета Илья Зайцев.

Также парламентарии сообщили о намерении направить еще одно обращение в адрес Министерства промышленности и торговли РФ. Депутаты попросят оказать содействие в поставке в регион отсутствующих у поставщиков лекарств. «Мы просим федеральное министерство обратить внимание на ситуацию, когда люди не могут получить лекарства, в которых нуждаются, даже при наличии рецепта. И дело здесь не в плохой работе краевого министерства здравоохранения, эти препараты не представлены на российском рынке», - пояснил господин Зайцев. Предполагается, что обращения помогут избежать социальной напряженности в крае.

Ранее местные СМИ сообщали, что жители Красноярска жаловались на задержки в получении инсулина по рецепту. А также отмечали, что якобы вместо импортного препарата им выдавали отечественные аналоги.

Юлия Сасевич