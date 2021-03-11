Коронавирусом заразились еще 116 саратовцев старше 50 лет

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 173 новых случая коронавируса, выздоровело 145 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб при облправительстве.

Общее количество заболевших COVID-19 и выздоровевших достигло 51527 и 46369 человек соответственно.

На Саратов приходится 64 новых случая, на Энгельсский район — 19, Балашовский — 15, Балаковский — 13, на других территориях менее 10-ти. У 59 пациентов наблюдаются симптомы пневмонии. Наибольшее число новых случаев выявлено в возрастной группе от 50 лет (116 случаев).

Марина Ковалева