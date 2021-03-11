Сумма исковых требований к бизнесу за квартал впервые достигла 1 трлн рублей

Индекс конфликтности российской деловой среды в последнем квартале 2020 года вырос до 1,48 балла против 1,15 в третьем квартале, передает РБК результаты исследования Московской школы управления «Сколково» и инвестиционной компании А1. Авторы исследования отметили, что сумма исковых требований, предъявленных в российских судах за квартал, впервые за период наблюдения достигла 1 трлн руб.

По сообщению экспертов, уровень конфликтности повысился впервые с конца 2019 года. В качестве причин, которые привели к обострению корпоративных конфликтов, авторы исследования назвали ослабление ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, и последовавшие за этим повышение деловой активности и рост числа банкротств.

Уровень конфликтности рассчитывался по динамикам числа судебных исков по корпоративным спорам, сообщений о них в СМИ и числа крупных компаний на рынке. В числе регионов с наиболее высоким уровнем конфликтности эксперту назвали Москву, Санкт-Петербург, Крым и Севастополь, а также Амурскую, Сахалинскую и Ярославскую области.

О предыдущих результатах мониторинга делового климата — в материале “Ъ” «Бизнесу не до конфликтов».