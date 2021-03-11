В Югре за сутки выявили 93 новых случая COVID-19

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за минувшие сутки было зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией, еще три человека скончались.

По данным регионального оперативного штаба, случаи инфицирования обнаружены в 17 муниципалитетах. Большинство заболевших среди жителей Сургута (25), Ханты-Мансийска (21) и Нижневартовска (11). На момент выявления у 71 человека были симптомы ОРВИ, у 20 диагностирована пневмония, еще двое переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заразились 52 559 югорчан, более 50,7 тыс. из них уже выздоровели. Состояние 63 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 36 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от вируса скончались 765 человек.