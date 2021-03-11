Соучредитель центра «Облака» будет участвовать в выборах в горсовет Уфы

Предприниматель, соучредитель центра современного искусства «Облака», член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Валериан Гагин намерен участвовать в выборах депутатов горсовета Уфы, которые состояться этой осенью. Об этом господин Гагин сообщил на своей странице в Facebook. Предприниматель отметил, что будет бороться за депутатское кресло в избирательном округе №7. «Я хочу порядка с публичными слушаниями (общественными обсуждениями), хочу единых правил игры, понятных всем нам, горожанам, в первую очередь. Я хочу, чтобы бюджет города был ориентирован на поддержку инициатив талантливых уфимцев. Я хочу видеть качественную, продуманную городскую среду, полезную и интересную»,— написал господин Гагин.

Олег Вахитов