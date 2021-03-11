Астраханец подозревается в создании экстремистской организации

В Астрахани Следственный комитет на основании материалов, представленных региональным УФСБ, возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины, подозреваемого в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, с 2020 года астраханец создал и фактически возглавил экстремистскую организацию, к деятельности которой привлек своих знакомых. Подозреваемый, якобы руководствуясь мотивами идеологической и национальной ненависти и вражды, подыскивал и вовлекал иных участников в Астрахани и области. «Основной целью сообщества является подготовка и совершение преступлений экстремистской направленности по национальным признакам, совершение актов вандализма, нацеленных на осквернение памятников деятелей культуры Востока, а также распространение агитационных материалов, в том числе через соцсети», — уточнили в ведомстве.

В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков обнаружили ножи, топоры, пневматические пистолеты, противогазы, газовые баллоны и тактическую экипировку. Подозреваемого задержали.

Мария Шахрай