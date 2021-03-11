На развитие сел Ярославской области направят более 4 млрд рублей

На развитие сел Ярославской области в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» до 2025 года будет направлено более 4 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. Эти данные привел 9 марта на заседании правительства области губернатор Дмитрий Миронов.

В сообщении отмечается, что при вложеним этих средств в развитие сельских территорий региона, планируется повысить качество жизни более 230 тыс. жителей области. Губернатор отметил, что в прошлом году на реализацию программы из федерального и областного бюджетов было направлено 542 млн руб.

«Эти средства расходовались на обеспечение сельских жителей доступным и комфортным жильем, развитие инженерных коммуникаций в муниципальных районах, на благоустройство сельских территорий, совершенствование транспортной инфраструктуры»,— уточнил господин Миронов.

Заместитель председателя регионального правительства Валерий Холодов рассказал, что с 2019 года по 2020 год средняя зарплата работников сельскохозяйственных организаций области выросла на 3,4%, с 31,7 тыс. руб. до 32,8 тыс. руб.

«Госпрограмма имеет мультипликативный эффект – благодаря ее реализации будет ежегодно увеличиваться заработная плата на селе, а привлечение инвестиций создаст новые рабочие места, увеличит занятость населения и позволит повысить налоговые поступления в местный, региональный и федеральный бюджеты»,— добавил господин Холодов.

В пресс-службе также рассказали, что с прошлого года в Ярославской области внедрен инструмент льготной сельской ипотеки. Гражданам предоставляются кредиты по льготной ставке до 3% годовых на строительство жилья на сельских территориях.

Дарья Сабаева