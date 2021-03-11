Из-за повреждения на тепломагистрали без отопления и горячей воды остались 4,2 тыс. саратовцев

В Саратове без отопления и горячей воды остались 24 многоквартирных дома. Об этом сообщают официальный Telegram-канал городской администрации и пресс-служба Саратовского филиала ПАО «Т Плюс».

Из сообщений следует, что при плановом осмотре тепловых сетей было выявлено повреждение на тепломагистрали на пересечение улиц Григорьева и Комсомольской. В зоне отключения оказались объекты на восьми улицах: Волжской Григорьева, Комсомольской, Московской, Октябрьской, Мичурина, Некрасова, Первомайской; в которых проживает 4,2 тыс. горожан, и два социальных объекта.

Ориентировочно ремонтные работы планируется завершить к восьми часам вечера.

Марина Ковалева