Жителя Березников задержали с гашишем из Франции

Сотрудники Пермской таможни и краевой полиции задержали жителя Березников, получившего посылку с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

32-летний мужчина был задержан 1 марта, после того как получил в почтовом отделении в Березниках посылку из Франции, в которой, по данным правоохранительных органов, находились наркотики. При досмотре посылки было обнаружено почти пять граммов гашиша. Таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических веществ. Максимальная санкция по этой статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.