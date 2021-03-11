Ямальские единороссы провели ротацию в политсовете

На конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) была проведена ротация членов политсовета и президиума.

По итогам голосования, в обновленный состав политсовета вошли семь новых персоналий. Среди них: заместители губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова и Александр Подорога, директор регионального департамента экономики Светлана Гусева, депутат заксобрания Ямала Игорь Герелишин, глава Пуровского района Антон Колодин, секретарь первичного отделения партии в Лабытнанги Олеся Малахинская и секретарь местного отделения в Ямальском районе Михаил Осипов.

«В региональном президиум были включены Татьяна Бучкова, Светлана Гусева и начальник инспекции Счетной палаты ЯНАО Александр Терещенко»,— добавили в пресс-службе ямальского отделения «Единой России».

Помимо кадровых решений на конференции были объявлены даты проведения праймериз по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут 19 сентября. Регистрация участников начнется в ближайшие дни и продлится до 29 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая преимущественно в электронной форме.

«Голосовать за участников праймериз смогут все зарегистрированные на портале госуслуг избиратели. Часть регионов, в том числе Ямал, смогут провести процедуру очного предварительного голосования. Это связано с тем, что много наших избирателей живет в труднодоступных территориях, где нет устойчивой связи. Очное голосование пройдет только 30 мая»,— отметил секретарь реготделения Алексей Ситников.

Напомним, в единый день голосования в ЯНАО пройдут выборы депутатов в Госдуму и Тюменскую областную думу.