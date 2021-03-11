«Ярославич» одержал вторую победу в домашнем туре волейбольного «финала шести»

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич» 10 марта во второй матче второго круга финального этапа чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» выиграл со счетом 3:2 у пермского клуба «Кама». Сейчас в СК «Атланты» города Ярославля проходят матчи второго тура финального этапа чемпионата волейбольной Высшей лиги «А». В Ярославле собрались шесть сильнейших команд лиги.

10 марта в Ярославле прошли еще два матча. Екатеринбургская команда «Локомотив-Изумруд» со счетом 3:2 выиграла у команды «Искра» из Московской области, а московский клуб МГТУ победил со счетом 3:1 новокуйбышевскую команду «Нова».

«Финал шести» проводится в два круга в городах команд - победителей Восточной и Западной групп. Первый круг в феврале проходил в Перми. Второй круг проходит в Ярославле с 9 по 14 марта, где и будет определен победитель чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А».

После семи матчей турнирную таблицу «финала шести» возглавляет «Локомотив-Изумруд», набравший 14 очков. «Ярославич» занимает второе место с 13 очками. Сегодня вечером ярославские волейболисты встречаются с командой МГТУ.

Антон Антонов