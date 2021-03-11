Организатора оранжереи по выращиванию конопли приговорили к полутора годам колонии в Красноярске

В Красноярске суд рассмотрел уголовное дело о незаконном культивировании конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По данным правоохранителей, в январе 2020 года в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей многоквартирного дома в Свердловском районе о задымлении подвала. В ходе осмотра помещения факт возгорания не подтвердился.

В тоже время, полицейские обнаружили теплицы, в которых выращивалась конопля, климатическое оборудование и удобрения. Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили личность организатора оранжереи и задержали его. Им оказался ранее судимый 37-летний красноярец, в отношении которого завели уголовное дело о незаконном культивирование и хранении растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 и ст. 228 УК РФ).

Рассматривалось оно в Свердловском райсуде. Обвиняемый признал вину красноярца полностью доказанной и приговорил его к полутора годам колонии общего режима.

Илья Николаев