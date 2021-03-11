11 марта, четверг
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Ижевск. Удмуртия

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Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии

В Удмуртии выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, скончался один инфицированный 60-летний пациент, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 31 житель Ижевска, 19 граждан из Глазова, семь — из Игринского района, четыре — из Глазовского района, три — из Кезского района, по два — из Воткинска, Малопургинского и Сарапульского районов, по одному — из Камбарского, Сюмсинского и Шарканского районов. При этом 74 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в республике подтвердили 29 118 случаев заражения коронавирусом. Из них 366 закончились летальным исходом, 25 808 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 104 заболевших находятся тяжелом состоянии.

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