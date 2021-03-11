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Магнитка примет форум промышленных инноваторов

Сегодня на площадке санатория «Юбилейный» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» начинает работу Первый форум промышленных инноваторов «Инновации и организационная трансформация в промышленных компаниях».


Двухдневное мероприятие организовано Ассоциацией «Индустриальные инновации» совместно с ПАО «ММК» и Клубом IT & Digital директоров «я-ИТ-ы». Цель форума – дать возможность промышленным компаниям обменяться опытом и лучшими практиками в области инноваций и организационной трансформации.

В программе форума – пленарные сессии, панельные дискуссии по промышленным инновациям, а также знакомство с инновационной системой ММК, в частности, с реализуемой стратегией цифровизации ПАО «ММК» и опытом применения в компании программных роботов RPA. Также программа мероприятия предусматривает посещение промплощадки Магнитогорского металлургического комбината.

В числе участников форума – руководители и специалисты

в области инновационного развития, цифровой трансформации, R&D, представляющие ведущие промышленные корпорации России: Газпром нефть, ММК, Северсталь, НЛМК, Норильский никель, ЧТПЗ, МТС, Группу «Илим» и др. Участники мероприятия поделятся опытом и мнениями на тему внедрения инноваций и продуктового подхода на промышленных предприятиях, гибких методов управления инновационными проектами, прорывных технологий Индустрии 4.0 и их влияния на оргструктуру и культуру промышленных компаний.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

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