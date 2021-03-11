Проведение краевой «Студенческой весны» оценили в 2,7 млн рублей

ГБУ «Центр развития туризма» объявило электронный аукцион на оказание услуг по проведению краевого фестиваля «Студенческая весна» среди организаций высшего образования, расположенных на территории Пермского края.

Как указано в техническом задании, время оказания услуг — со дня заключения контракта по 10 мая 2021 года. Исполнитель должен организовать и провести конкурсные просмотры программ по 12 направлениям, обеспечить работу членов жюри, включая проезд, проживание и трансфер, трехразовое питание. Требуется также обеспечить места проведения конкурсов, гала-концертов.

Максимальная цена контракта указана в размере 2,7 млн руб. Победителя аукциона определят 22 марта.