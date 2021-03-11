Барнаульского общественника арестовали на 13 суток за пикет

Центральный райсуд Барнаула арестовал алтайского общественника Виктора Рау на 13 суток. Как он сообщил он у себя на странице в Facebook, ему вменили ст. 20.2. п. 8 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения акций протеста).

По словам общественника, 2 марта, когда в регионе с рабочим визитом находился вице-премьер Михаил Мишустин, Виктор Рау попытался с ним встретиться. «В 12 часов я выехал из дома, но был задержан на выезде на ул. Попова сотрудниками ГИБДД, где меня продержали более трех часов. Видя происходящее, я решил, на месте задержания моего автомобиля, провести пикет и выставить фото в соцсети», - написал активист на своей странице в Facebook. Активист сообщил, что на него составили протокол «якобы за то, что, я приехал на улицу Попова проводить пикет».

Ранее общественник получил шесть суток ареста за то, что он якобы «призывал к одиночным пикетам в поддержку политзаключенных и информировал о выходе граждан на несанкционированный митинг 31 января».

Юлия Сасевич