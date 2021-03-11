Директора Приморского океанариума будут судить по обвинению в получении взятки

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Приморского океанариума Сергея Логинова. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

«По версии следствия, в марте и июле 2020 года фигурант получил через посредника, уголовное дело в отношении которой уже находится в производстве суда, взятку в размере 4 млн руб.», - говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

По информации следственного управления СКР по Приморью, Логинов был задержан 8 июля с поличным сотрудниками ФСБ при получении от посредника взятки в размере 2 млн руб. При этом, по версии следствия, 30 марта 2020 года он получил такую же сумму «в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения Приморского океанариума». Как полагают следователи, Логинов требовал выплаты отката от одного из подрядчиков, обслуживающего системы жизнеобеспечения океанариума, в размере 10% стоимости контракта.

Представители Национального научного центра морской биологии сообщили, что сами обратились в правоохранительные органы, после того как были вскрыты факты коррупции.

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» Дальневосточного отделения РАН, как указано на его сайте, построен по поручению президента РФ. Входит в состав Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН. Общая площадь экспозиционного корпуса превышает 37 тыс. кв. м. В девяти постоянных экспозициях установлено 135 аквариумов, общий объем воды в них — 15 тыс. куб. м. Приморский океанариум — третий по величине океанариум мира, утверждается на его сайте. Официальное открытие комплекса с участием президента Путина состоялось 3 сентября 2016 года в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Изначально объект планировалось открыть к началу саммита АТЭС, который прошел в сентябре 2012 года. Сергей Логинов был назначен директором океанариума в ноябре 2018 года.

Алексей Чернышев, Владивосток