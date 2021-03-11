В Красноярске суд рассмотрит дело бывшего заместителя управляющего отделением ПФР

Перед судом предстанет бывший заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, который обвиняется в соучастии в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник регионального управления Следственного комитета РФ Ольга Шаманская.

Согласном материалам дела, в 2017 году обвиняемый оказал пособничество управляющему отделением ПФР по Красноярскому краю в хищении средств, выделенных на покупку нового здания фонда. В результате, помещения было приобретено по завышенной, по версии следствия, стоимости, государству причинен ущерб в размере 75 млн руб.

Бывшему заместителю управляющего отделением ПФР также инкриминируется два эпизода взяток. В июле 2017 года, говорится в деле, он получил от заместителя гендиректора стройфирмы взятку 50 тыс. руб. из обещанных 150 тыс. руб. за подписание документов о приемке выполненных работ по капитальному ремонту помещений отделения ПФР на сумму 4 млн руб.

Также в июле 2017 года обвиняемому передали 180 тыс. руб. за согласование документов по госконтракту на выполнение работ по капитальному ремонту помещений ПФР в одном из районов Красноярского края на сумму около 2 млн руб.

Отметим, что уголовное дело в отношении экс-управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Дениса Майбороды еще расследуется. Он обвиняется во взятке (ст. 290) и превышении должностных полномочий (с. 286 УК РФ).

Илья Николаев