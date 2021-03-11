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В Томске школы проверяют на наличие взрывных устройств

Спецподразделения проверяют томские школы на наличие взрывных устройств в связи с поступившими утром анонимными сообщениями о «минировании» учебных заведений. По данным администрации региона, так как звонки поступили до начала учебных занятий, то проводить эвакуационные мероприятия в большинстве школ не потребовалось.

«Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ. По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он отметил. что по каждому факту проводится оперативно-следственная проверка. «За заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы», — сказал Игорь Толстоносов.

Оксана Павлова


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