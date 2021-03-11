Краевой минпром отзывает лицензию на продажу алкоголя у закрытого ресторана «Ерш»

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края обратилось с иском в арбитражный суд края об аннулировании лицензии к ООО «Ерш-Пермь». Ранее организация управляла рестораном «Ерш» на ул. Екатерининской, 171. По данным материалов краевого арбитража, иск ведомства был зарегистрирован в картотеке суда 9 марта.

«Министерством было принято решение подать иск о лишении компании лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в связи с нарушениями условий торговли», - заметили в минпроме.

Лицензию у «Ерш-Пермь» отзывают в связи с тем, что ресторан не уже работает, организация не подает декларации и не отвечает на корреспонденцию.

Напомним, в апреле 2019 года в Перми закрылись рестораны сети «Тануки» и «Ерш», проработавшие краевом центре 12 лет. Оба заведения находились в одном здании на ул. Екатерининской, 171. В руководстве бренда сообщили, что причиной закрытия пермских ресторанов стало отсутствие рентабельности такого бизнеса в регионе. Сегодня на месте «Тануки» и «Ерш» работают магазин стройматериалов сети «Строительный двор» и столовая.