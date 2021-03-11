Сын влиятельного депутата стал помощником экс-начальника РУБОП

Сын депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, бывший член краевого молодежного парламента Рустам Плотников назначен помощником президента краевого фонда содействия правоохранительных органов «Прикамье» Александра Марканова. Об этом Рустам Плотников сообщил на своей странице в Facebook.

“Безусловно, для меня честь быть помощником Александра Юрьевича и активно участвовать в развитии фонда. Спасибо за доверие, не подведу!”- написал господин Плотников.

Фонд содействия правоохранительных органов «Прикамье» зарегистрирован в 2002 году. Миссией организации, по данным ее сайта, является оказание материальной помощи ветеранам и пенсионерам органов внутренних дел Прикамья, а также семьям погибших во время исполнения служебного долга. Александр Марканов прослужил в МВД более 30 лет. С 1997 по 2002 годы возглавлял управление борьбы с оргпреступностью по региону. Работу в органах внутренних дел он закончил в замначальника криминальной милиции ГУВД по Пермскому краю.