Во втором раунде плей-офф КХЛ «Локомотив» сыграет с ЦСКА

Определился соперник ярославского хоккейного клуба «Локомотив» по второму раунду плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В полуфинале Западной конференции в серии до четырех побед железнодорожники будут играть с московским ЦСКА. На сайте ХК «Локомотив» сообщается, что игры серии начнутся в Москве 17 или 18 марта. Точная дата начала будет определена позднее.

10 марта ЦСКА выиграл четвертый матч первого раунда плей-офф у московского «Спартака» со счетом 3:1 и победил в серии с результатом 4:0. «Локомотив» 9 марта также выиграл четвертый матч плей-офф у финской команды «Йокерит», и одержал победу в серии со счетом 4:0.