Крайизбирком сможет обращаться в Роскомнадзор для пресечения незаконной агитации в интернете

Избирательная комиссия Пермского края может получить полномочия по обращению в Роскомнадзор для пресечения незаконной агитации в интернете. Соответствующие предложения комиссия внесла на рассмотрение краевого заксобрания.

Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, также комиссия предлагает предусмотреть в региональном законодательстве возможность проведения многодневного голосования продолжительностью не более трех дней. Соответствующее решение может быть принято региональной избирательной комиссией в течение десяти дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Помимо традиционного голосования в помещении комиссий и «на дому», на многодневных выборах могут применяться дополнительные формы голосования. В том числе голосование с применением мобильных избирательных участков на придомовых территориях, на предприятиях и в организациях.

Также проект дает возможность политическим партиям отзывать ранее предложенных членов краевой комиссии. Однако, отзыв члена комиссии невозможен в течение одного года после назначения либо за один год до окончания срока его полномочий, а также за шесть месяцев до единого дня голосования.

Как отмечают в крайизбиркоме, все эти поправки вносятся для актуализации региональной правовой базы проведения выборов и деятельности избирательных комиссий в соответствии с федеральным законодательством. «Поправки в закон вступят в силу до момента объявления избирательных кампаний, которые состоятся в единый день голосования. Это позволит кандидатам и партиям заблаговременно подготовиться к избирательным кампаниям, а избирательным комиссиям провести выборы 19 сентября по новым законодательным нормам», –отмечает председатель региональной избирательной комиссии Игорь Вагин.