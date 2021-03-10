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«Автомобилист» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл четвертый матч омскому «Авангарду» в серии четвертьфинала конференции «Восток» Кубка Гагарина. Встреча проходила в Балашихе и закончилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0). Серия длилась до четырех побед. «Автомобилист» смог выиграть только один матч.

«К сожалению, не удалось "Автомобилисту" продлить серию первого раунда плей-офф. В первом периоде Павел Дацюк открыл счет, реализовав большинство, но после перерыва уже "Авангард" удачно воспользовался численным преимуществом. В этом же периоде хозяева забросили еще две шайбы»,— сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

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