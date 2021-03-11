Не моя оборона

Земельные участки под пром­площадкой №1 завода имени Дзержинского и рынком «Гача» рассматриваются властями региона как территории под застройку. Так, на 24,2 га, которые занимает предприятие, может быть построено около 400 тыс. кв. м жилья, а на месте торговых рядов площадью 4,3 га — 100 тыс. кв. м. При этом завод Дзержинского является оборонным предприятием, но его производственные мощности выставляются на торги. Земельные участки «Гачи» принадлежат на праве собственности семье Биняминовых. Эксперты оценивают стоимость сотки земли в 700–800 тыс. руб., но она может вырасти в силу ряда факторов. А чтобы застроить территорию завода, необходимо выкупить его имущество и перенести производство на другую площадку.



Краевые власти опубликовали справку по итогам ввода жилья в 2020 году. По данным регионального минстроя, в прошлом году этот показатель составил 1,195 млн кв. м, что на 110,9% больше плана. При этом 86% от общего объема введенного в эксплуатацию многоквартирного жилья пришлось на 15 крупнейших застройщиков. Лидером стало АО «Стройпанелькомплект», которое сдало 70,743 тыс. кв. м. Власти края ставят задачу ввести в 2021–2030 годах 14,926 млн кв. м жилья, более 13 млн из которых будет построено в Перми, а 2,066 млн кв. м — в Пермском районе.

Как сообщает министерство строительства, в качестве перспективных территорий под застройку рассматривается одна из площадок оборонного ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» площадью 24,2 га, где можно построить примерно 400 тыс. кв. м жилья. Среди прочих площадок указывается территория торговых рядов «Гача» площадью 4,3 га, на которой возможно возвести 100 тыс. кв. м, а также территория бывшего промышленного узла «Рязанский» (97,5 га с возможным объемом 150 тыс. кв. м). Правительством Пермского края и администрацией Перми рассматриваются возможности освоения этих земельных участков, в том числе принимаются предложения от застройщиков.

Стоит отметить, что это первое заявление со стороны органов исполнительной власти о возможности застройки так называемой промплощадки №1 завода Дзержинского, расположенной вблизи центра города. Сейчас производственная деятельность завода сосредоточена на этой площадке, а также на части территории бывшего завода «Велта» по улице Козьмы Минина (промплощадка №2). Основной продукцией ЗиД являются комплектующие для боеприпасов различного назначения, в том числе взрыватели для зенитных ракет.

С 2006 года завод находится в процедуре банкротства — тогда в отношении предприятия было введено внешнее управление. При этом план внешнего управления первоначально предполагал концентрацию производства на промышленной площадке №5 и освобождение площадки №1 с последующим выставлением его на торги. Но в итоге от этого варианта отказались, а площадка №5 была продана, но затем решением суда возвращена в конкурсную массу предприятия. Сейчас имущество ФГУП в составе промышленных площадок №1 и №2 выставлено на торги. Их начальная стоимость была оценена в 3,13 млрд руб. Принять участие в торгах могут только специализированные предприятия, ведущие деятельность в области разработки и производства вооружений.

Основной частью земельных участков под торговыми рядами «Гача», по данным „Ъ-Прикамье“, владеют структуры, связанные с семьей Биняминовых. Так, на шоссе Космонавтов, 17, где расположены торговые площади, зарегистрировано ООО «Магнолия», которое, среди прочего, занимается управлением недвижимостью. Его директором, по данным СПАРК, является Хаймиши Биняминов, а бенефициаром — Ифраим Биняминов. Последний значится членом совета директоров ОАО «Хроматограф», которое также управляет коммерческой недвижимостью. По итогам 2019 года, выручка общества превысила 77,7 млн руб., чистая прибыль составила более 17,72 млн руб. С Хаймиши Биняминовым связаться не удалось. Телефон, указанный в СПАРК для связи с представителями ООО «Магнолия», был выключен.

Один из пермских юристов отмечает, что изъять земельные участки, на которых расположены торговые ряды, под застройку пока невозможно. «Законодательство позволяет делать это только для государственных и муниципальных нужд, а не девелоперских проектов частных компаний,— говорит он.— Другое дело, если в Перми начнется программа по расселению жителей ветхих домов или, скажем, пятиэтажек и земли будут изыматься под эти цели. Но и эта процедура предполагает денежные выплаты, поэтому выгодней расселять людей по окраинам, как это делается в Москве».

Исполнительный директор агентства «Р-Консалтинг» Ольга Козырева говорит, что, «по ощущениям», рыночная стоимость участков, где расположены торговые ряды, составляет 700–800 тыс. руб. за сотку. «Но нужно понимать, что в ходе переговоров их владельцы могут потребовать учесть размер упущенной выгоды, а также убытков, так как эти участки используются в предпринимательской деятельности, а также возмещения различного рода затрат»,— считает госпожа Козырева.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева полагает, что застройка территории промплощадки №1 завода Дзержинского возможна «как в техническом, так и в юридическом плане». По ее словам, для этого необходимо вывести производственные мощности предприятия на другую площадку, добиться изменения вида разрешенного пользования участка и реновации территории. «Основной вопрос состоит в том, сколько это займет времени и денег»,— отмечает эксперт.

Близкий к заводу собеседник „Ъ-Прикамье“ предполагает, что «перенос производства экономически не обоснован, поэтому заниматься этим никто не будет». При этом он считает, что площадка №2 для этих целей не подходит. «Там работают со взрывчатыми веществами, поэтому есть ограничения на размещение других производств. Другой вариант — построить новые мощности в чистом поле, но все упирается в стоимость»,— говорит он.

Дмитрий Астахов