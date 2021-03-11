Объединились узким кругом

Участники публичных слушаний в Саратове одобрили предложение о расширении границ Саратова за счет присоединения еще двух муниципальных образований (МО) Саратовского района — Синеньского и Рыбушанского. Обсуждение прошло в присутствии всего 33 жителей областного центра. Они единогласно поддержали объединение сельских поселений с областным центром. Ранее эту инициативу одобрили и местные депутаты, несмотря на то, что многие жители сел на публичных слушаниях в феврале высказались против инициативы. В Синеньких слушания вызвали бурную дискуссию, а в Рыбушке большинство участников слушаний проголосовали против присоединения к Саратову. Районные чиновники от комментариев отказываются, а противники преобразования усматривают «силовые методы» при проведении публичных слушаний.

Вчера участники публичных слушаний, которые проходили в помещении администрации Волжского района Саратова, поддержали присоединение к областному центру двух территорий — Рыбушанского и Синеньского муниципальных образований. За объединение проголосовали все 33 участника слушаний.

В начале процедуры слушаний перед собравшимися выступил первый заместитель министра по делам территориальных образований региона Алик Сабрига. Он напомнил, что процедура присоединения не нова (в конце прошлого года через нее уже прошли две территории — Багаевское МО и Красный Текстильщик, которые 1 января официально вошли в состав МО «Город Саратов») и предусмотрена 131м федеральным законом «Об общих принципах самоуправления». «Значимость возможных изменений заключается в предании импульса развития территориям Саратовской агломерации. Жители поддержали преобразование. Это объективный и закономерный процесс, и если он произойдет не сейчас, то в ближайшем будущем»,— предположил господин Сабрига.

Выступивший перед собравшимися глава Саратова Михаил Исаев напомнил о сохранении за жителями присоединяемых территорий сельских льгот. «Управлять ими будет администрация Заводского района, в структуре которой создано территориальное управление. В перспективе в администрации города будет создан комитет по развитию новых присоединенных территорий»,— пообещал глава города.

Он отметил, что город уже приступил к исполнению своих обязанностей перед вошедшими в состав него ранее селами: в них будут отремонтированы дороги, коммуникации, соцучреждения, на эти цели выделят средства из бюджета Саратова. Сколько потребуется средств, глава города не уточнил. Однако ранее сообщалось, что администрация Заводского района получит 20,9 млн руб., в том числе 15,2 млн на финансирование образовательных учреждений в Багаевке и Красном Текстильщике. Еще 2,5 млн руб. должно поступить в городской комитет по ЖКХ на капремонт скважины в поселке Хмелевский. Работы обещают начать при наступлении благоприятной погоды. «По результатам встреч с жителями определены основные проблемы и наличие первоочередных мероприятий в каждом пункте. Интересы граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, урегулированы соглашением»,— отметил господин Исаев.

Присутствовавший на слушаниях заместитель председателя городской общественной палаты Владимир Фадеев отметил, что граждане «начинают понимать, а кто-то наконец и верить» в необходимость расширения границ Саратова. «Администрацией Саратова разработан план развития каждого из сельских населенных пунктов. В первую очередь будет усовершенствована инфраструктура — в поселках появятся хорошие дороги и тротуары, средства на это уже определены. …В перспективе — привлечение инвесторов к освоению данных территорий, что положительно скажется на развитии экономики города. За счет расширения границ областной центр сможет принимать участие в ряде федеральных программ и национальных проектов, что будет способствовать его развитию и улучшению качества жизни горожан»,— отметил господин Фадеев.

Как ранее сообщал „Ъ“, в январе советы депутатов Синеньского и Рыбушанского муниципальных образований Саратовского района Саратовской области направили в адрес главы областного центра инициативу о вхождении сельских поселений в состав города. Назначенные на 25 февраля в обоих МО публичные слушания завершились с разными результатами. В Синеньких, по данным, озвученным непосредственно на слушаниях, за присоединение проголосовало 33 человека, однако позже администрация официально подтвердила другие сведения — 67, против — 60. В Рыбушанском МО «за» — 78, «против» — 92. На обеих территориях участники выразили сомнение, что сельские льготы им сохранят, потому что, в случае вхождения в состав городского МО, лишить их сельских преимуществ будет проще. Несмотря на мнение жителей, местные депутаты поддержали присоединение сельских МО к городу. Ранее глава Саратовского района Иван Бабошкин говорил, что до конца этого года к МО «Город Саратов» присоединится весь Саратовский район.

Получить комментарий главы Рыбушанского МО Светланы Карамышевой не удалось. В администрации „Ъ“ заявили, что глава находится в отпуске, а кроме нее прокомментировать вопрос присоединения никто не может. Также не оказалось на месте и руководителя Синеньского МО Юрия Евсенева. В пресс-службе администрации Саратовского района отказались комментировать без официального запроса, ответ на который до конца рабочего дня не ­поступил.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) отметил, что не знал о проведении 10 марта публичных слушаний и городские власти сознательно не афишировали мероприятия, чтобы на нем не было недовольных. «Они сделали все, чтобы слушания прошли в кругу своих людей, на которых можно надавить. А несогласных большинство. Это было видно во время слушаний в Рыбушке — даже с учетом бюджетников, которых свозили автобусами, большинство выступило против присоединения»,— считает господин Бондаренко.

Марина Ковалева