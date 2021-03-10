Полиция выявила фиктивные трудоустройства в курском краеведческом музее

Управление МВД по Курской области возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц регионального краеведческого музея. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сотрудников организации подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, с 2017 по 2020 годы подозреваемые фиктивно трудоустроили двоих жителей Курска, которые «в действительности не исполняли свои служебные обязанности», но все это время получали зарплату и премии. «Средства обналичивались и разделялись между фигурантами мошеннической схемы», — отметили в пресс-службе. Общая сумма ущерба превысила 2,3 млн руб.

Имена фигурантов не раскрываются. В региональном комитете культуры отметили, что дело возбуждено по итогам проведенной в 2021 году внеплановой проверки музея. «Ситуация вопиющая, поэтому мы будем принимать самые жесткие меры в рамках наших компетенций и в сотрудничестве с правоохранителями наведем порядок, чтобы не допустить подобного в дальнейшем в других наших подведомственных учреждениях», — отметила глава ведомства Юлия Полетыкина.

Александр Прытков