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Жители Центрального района Петербурга подписали петицию с требованием прекратить уплотнительную застройку

10 марта инициативная группа жителей Центрального района Санкт-Петербурга подала в Смольный петицию с требованием ввести мораторий на уплотнительную застройку в центре города. Под документом поставило подписи более 2000 человек.

Об этом сообщается в группе «Вконтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания». «Мы ждем действий со стороны губернатора Беглова и вице-губернаторов. В том числе организации круглого стола в самой ближайшей перспективе», — говорится в опубликованном сообщении. Отмечается, что параллельно с петицией собственные обращения подали «координаторы тринадцати "горячих точек" района, где грозит строительство».

Об особенностях застройки в центральных районах города и ее перспективах — в материале “Ъ-СПб” "Точку ставить поздно"

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