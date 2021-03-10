В Татарстане 25-летие перестали считать юбилеем

Правительство Татарстана приняло поправки в принятый в 2014 году «Регламент юбилейных дат предприятий, учреждений, организаций, а также выдающихся деятелей РТ», которыми отменило 25-летие как повод для официальных торжеств с участием первых лиц региона и привлечением бюджетного финансирования. Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Теперь, согласно изменениям, виновнику (как физическому, так юридическому лицу) торжества, участие в котором, например, может принять президент республики, должно исполниться не менее 50 лет. Далее также широко могут отмечаться дни рождения каждые 25 лет, а «в отдельных случаях при наличии особо выдающихся достижений или событий важного значения в истории республики» — каждые последующие 10 лет после 50-летия.

Для выдающихся женщин сделано исключение: юбилейной датой для них также считается 55-летие.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"