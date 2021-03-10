В Рыбинске из-за пожара эвакуировали завод асфальтовых катков

Сегодня, 10 марта, в городе Рыбинске Ярославской области на заводе асфальтовых катков «Раскат» произошел пожар, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. В сообщении отмечается, что возгорание произошло в комнате отдыха цеха узлов и деталей. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13.22.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было зафиксировано слабое задымление в ангаре площадью 150 на 20 м»,—рассказали в пресс-службе главного управления МЧС.

Из-за пожара и задымления были эвакуированы 50 сотрудников завода. В тушении пожара участвовали 39 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. По данным главного управления МЧС, в результате пожара пострадавших нет.

Дарья Сабаева