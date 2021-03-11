Мэр закрыл дверь за депутатами

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел первую с момента избрания встречу с депутатами гордумы за закрытыми дверями. Встреча у участников вызвала «двоякое впечатление» — депутатам не хватило времени для общения, их возмутило отсутствие профильных вице-мэров, а также «размытость» повестки. Тем не менее эксперты отметили, что у мэра пока есть кредит доверия от гордумы.



Первая встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова с депутатами городской думы прошла в среду за закрытыми дверями. Как сообщили “Ъ-Урал” участники мероприятия, круг приглашенных также был ограничен председателями думских комиссий и партийных фракций. В мэрии от комментариев по поводу прошедшей встречи воздержались. Депутаты встречу охарактеризовали как ознакомительную, а повестку посчитали «размытой».

Напомним, Алексей Орлов был избран главой Екатеринбурга 9 февраля. За его кандидатуру проголосовал 31 депутат, двое воздержались. Ранее господин Орлов занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области и перешел на работу в мэрию Екатеринбурга в конце декабря 2020 года. На посту главы города он сменил Александра Высокинского (руководил городом с осени 2018 года), которого пригласили на работу в региональное правительство.

«Мероприятие произвело двоякое впечатление. Во-первых, нам выделили мало времени — всего час на общение, которое проходило в формате “вопрос-ответ”. Во-вторых, было очень много вопросов по всем округам»,— подчеркнул собеседник “Ъ-Урал”. По словам депутата от «Справедливой России» Михаила Вечкензина, были затронуты разные темы: начиная от вопросов здравоохранения, ЖКХ, строительства и охраны школ и детсадов и заканчивая генпланом, увеличением депутатского миллиона и «денежным наполнением» программы по развитию отдаленных территорий Екатеринбурга.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев интересовался вопросами благоустройства города, в частности судьбой парка УрГУПС, где руководство вуза планирует строительство бассейна. «Задал вопрос о бюджете на текущий год, так как по доходам есть нехватка в 700 млн руб., которая образовалась на фоне негативной экономической ситуации, связанной с пандемией. Глава сообщил, что будут приняты меры по восполнению бюджета. Есть мягкая уверенность, что если недополучили сейчас, то к маю–июлю эти деньги появятся»,— рассказал он.

Участников встречи также волновали кадровые перестановки в мэрии. Источник “Ъ-Урал” сообщил о возможном уходе вице-мэра по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина и вице-мэра по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова. «Глава на встрече с депутатами увернулся от прямого ответа на кадровый вопрос. Он сказал, что еще не определился»,— уточнил один из участников встречи. Напомним, после избрания господина Орлова уже произошло несколько кадровых перестановок. Андрей Корюков сменил Марину Андрусь на посту вице-мэра по стратегическому планированию, бывший гендиректор «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин стал заместителем главы по связям с общественностью, а первым вице-мэром был назначен замглавы по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин.

Депутаты критично отнеслись к тому, что на мероприятии отсутствовала часть депутатов и профильные вице-мэры, которые смогли бы сразу ответить на вопросы. «Алексею Орлову тяжело ориентироваться в моменте. На встречах с депутатами хотелось больше хозяйственника, а не политика видеть, а также услышать видение новой команды мэрии на реперные точки в городе»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”.

Депутат от ЛДПР Александр Колесников воздержался от комментариев ответов главы Екатеринбурга: «Пока рано судить. Проблема Высокинского была в том, что он обещал и не делал. Орлов еще не вник в ситуацию и имеет одностороннюю информацию только от своих замов, теперь свое видение представили депутаты».

По словам господина Киселева, мэр «продемонстрировал уверенность и спокойствие в решении вопросов».

Дата следующей встречи Алексея Орлова с депутатами Екатеринбурга пока неизвестна. Сами участники встречи утверждают, что такие мероприятия будут проходить раз в один-два месяца и будут касаться отдельных тем, чтобы можно было приглашать профильных вице-мэров.

Закрытость мероприятия политолог Сергей Мошкин объяснил непубличностью Алексея Орлова. По мнению эксперта, мэр «находится в трудной ситуации, так как с одной стороны настраивается команда, а с другой — он еще не вник в городские дела». Господин Мошкин не исключает, что в будущем между мэрией и думой могут появиться конфликты из-за «непокорности депутатов, которые были избраны без контроля со стороны администрации».

«Сейчас у Орлова есть кредит доверия со стороны депутатов, так как его кандидатура была поддержана губернатором. Дума заняла выжидательную позицию. Критичность позиций депутатов будет зависеть от контактов, договороспособности и коммуникативных качеств мэра»,— добавил господин Мошкин.

Анастасия Реутова