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В Петербурге возник дефицит первой дозы вакцины «Спутник V»

В Санкт-Петербурге на пяти прививочных пунктах закончилась первая доза двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Общий дефицит наблюдается в целом по городу и особенно заметен в Василеостровском районе.

Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. Причиной дефицита названо отсутствие вакцины на фармбазе, с которой осуществляются городские поставки. В комздраве подчеркнули, что в поликлиниках и на прививочных пунктах суммарно остается 60 тыс. первых доз вакцины, а второй дозой город обеспечен в полном объеме. Сроки возобновления поставок при этом не называются.

Последняя поставка первой дозы «Спутника V» в Петербург была 22 февраля.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в марте в Петербурге ожидают поступление еще двух отечественных вакцин.

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