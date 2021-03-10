В феврале выручка от розничной продажи жилья в Петербурге увеличилась почти на треть

В феврале 2021 года выручка от розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках по ДДУ и уступкам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла на 34% выше, чем в феврале 2020 года. Общее количество зарегистрированных сделок с жильем возросло на 5%.

Такие данные сообщил «Единый ресурс застройщиков» со ссылкой на исследование портала dataflat.ru. При подсчете в качестве выручки учитывались поступления на счета застройщиков, продавцов, а также на эскроу-счета. При этом средняя цена за кв. метр увеличилась на 26% по сравнению с уровнем прошлого года. Как отметил руководитель проекта dataflat.ru Александр Пыпин, доля ипотечных сделок в общей структуре составила 64% против 54% годом ранее.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что за прошедшую зиму стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга выросла в цене на 7% и составила в среднем 152,7 тыс. рублей.