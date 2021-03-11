Начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Вадим Владимиров

Вчера генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров представил коллективу Восточно-Сибирской железной дороги нового начальника Вадима Владимирова. В Иркутск господин Владимиров переезжает из Красноярска, где он с мая 2018 года руководил Красноярской дорогой. Напомним, возглавлявший ранее ВСЖД Василий Фролов назначен на должность заместителя гендиректора ОАО «РЖД» — начальника Дирекции по развитию Восточного полигона.

Вадим Владимиров родился в 1971 году. Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта и получил квалификацию «инженер путей сообщения по организации и управлению». Работал сначала помощником, а потом машинистом электровоза в локомотивном депо Иркутск — Сортировочный, диспетчером, начальником станции Иркутск-Сортировочный. С 2005 года господин Владимиров занимал должности первого заместителя начальника Иркутского отделения, начальника службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях, заместителя начальника железной дороги по перевозкам, начальника Восточно-Сибирской дирекции управления движением.

Екатерина Еременко