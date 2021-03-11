Браконьеры стали пострадавшими

В Бурятии в отношении инспектора Байкальского государственного природного заповедника Сергея Красикова, который в октябре прошлого года участвовал в задержании в лесу пятерых браконьеров, возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Оно заведено на основании показаний задержанных, заявивших, что инспектор их избил. В дирекции заповедника считают, что травмы браконьеры могли получить, когда выпрыгивали на ходу из машины, пытаясь убежать. После того, как история с возбуждением уголовного дела в отношении инспектора получила широкий общественный резонанс, в нее вмешался вице-премьер Юрий Трутнев, потребовавший от Минприроды и местных властей немедленно во всем разобраться.

Уголовное дело в отношении Сергея Красикова возбудил Мухоршибирский межрайонный следственный отдел СУ СКР по республике Бурятия. Его подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По этой статье Сергею Красикову грозит до 10 лет лишения свободы.

В ночь с 3 на 4 октября 2020 года он вместе с другими инспекторами участвовал в задержании группы браконьеров. Нарушители передвигались по лесу на автомобиле УАЗ-469. Сергей Красиков крикнул, чтобы они вышли из машины. В ответ они ослепили его фарами и попытались сбить. Инспектор успел отскочить, машина задела его по касательной, и он отделался переломом руки и сотрясением мозга. Коллеги Красикова продолжили преследование нарушителей. Браконьеры на ходу выпрыгнули из машины и были задержаны. Всего удалось задержать пять человек. В автомобиле инспекторы обнаружили две туши косуль. По факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело.

Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Байкальского государственного заповедника Сергей Ткач рассказал „Ъ“, что нарушителей было шестеро. Одному удалось скрыться и в деле он не фигурирует. Расследование самого дела завершено, его готовят к передаче в суд. «Одного из задержанных нарушителей вывели в разряд свидетелей. Хотя очевидно, что это была сплоченная группа и у нее была единая цель: убийство животных, которую ее участники в итоге и достигли. Но почему-то одного они выгораживают», — сообщил „Ъ“ Сергей Ткач.

Дирекция Байкальского заповедника ходатайствовала о возбуждении уголовного дела по факту покушения на жизнь госинспектора в момент задержания преступников. Однако межрайонный следственный отдел СУ СКР по Бурятии отказал в этом, а районная прокуратура отклонила жалобу дирекции на отказ. Тогда последовало обращение в прокуратуру Бурятии. Параллельно Министерство природных ресурсов РФ обратилось в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру с требованием обратить внимание на эту ситуацию.

«В последний рабочий день перед праздниками, 5 марта, Сергей получил постановление о возбуждении против него уголовного дела», — сообщил Сергей Ткач. Также он рассказал, что дирекция заповедника будет добиваться, чтобы браконьеры были наказаны по всей строгости закона, чтобы с Сергея Красикова сняли обвинения и чтобы наконец-то возбудили дело по факту нападения на него.

Ситуация с уголовным преследованием инспектора из Бурятии вчера получила широкий общественный резонанс в соцсетях. Уже поздно вечером, когда в Бурятии была ночь, пресс-служба вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева распространила его заявление о том, что Минприроды РФ, руководство Бурятии и аппарат полпредства должны немедленно в ситуации разобраться.

«Совершенно недопустимо варварское отношение к природе, нахождение неустановленных лиц на территории заповедника с оружием — уже правонарушение», — заявил господин Трутнев. Его пресс-служба сообщила, что ущерб, который задержанные нанесли природе, оценивается в 80 тыс. руб., и что в ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров.

В СУ СКР по Бурятии „Ъ“ подтвердили, что по делу о незаконной охоте проходят четверо подозреваемых, и на этой неделе его передадут прокурору. Там заявили, что по факту причинения телесных повреждений инспектору тоже возбуждено уголовное дело. «От участников уголовного процесса в ходе предварительного следствия поступили встречные заявления о преступлениях при задержании в лесу. По одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти — госинспектора природного заповедника. По второму — о превышении данным инспектором должностных полномочий», — сообщил „Ъ“ официальный представитель регионального СУ СКР Дмитрий Столяров. Занимается этими делами первый отдел по расследованию особо важных преступлений республиканского СУ СКР.

Екатерина Еременко