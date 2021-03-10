На железной дороге в Тюменской области загорелся локомотив

В Тюменской области на 145-м км третьего пикета перегона Усть-Тавда — Сетово Свердловской железной дороги (СвЖД) произошло возгорание локомотива грузового поезда, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, причиной стал разрыв трубки топливного насоса высокого давления. Сейчас пожар ликвидирован.

Локомотив направили на станцию Тобольск для восстановления. По данным прокуратуры, из-за пожара произошла задержка двух пассажирских рейсов. Сейчас движение восстановлено.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Михаил Мананников