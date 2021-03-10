В Курултае сотрясали воздух

Башкирские депутаты, заслушав доклады представителей министерства экологии, управления Росприроднадзора, Башгидромета и управления государственного аналитического контроля, остались недовольны действиями, которые предпринимают профильные ведомства по защите атмосферного воздуха от загрязнений. Не удовлетворившись объяснениями выступавших о том, что полномочия надзорных структур урезаны федеральным законодательством, депутаты решили вернуться к этому вопросу в мае. Парламентарии призвали докладчиков в следующий раз «не вешать лапшу» про состояние воздуха.

Депутаты комитета Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию во вторник раскритиковали доклады министра экологии Башкирии Урала Искандарова, исполняющего обязанности руководителя управления Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Романа Болотова, директора республиканского Управления государственного аналитического контроля (УГАК) Валентины Сафаровой и начальника Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилоры Горохольской о состоянии атмосферного воздуха.

По данным Башгидромета, в течение пяти лет индекс загрязнения воздуха в городах республики остается низким, поэтому Башкирия не попала в федеральную программу «Чистый воздух», сообщил Урал Искандаров. При этом, по данным минэкологии, регион занимает седьмое место в стране по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Наибольший вклад вносят нефтехимические комплексы.

Как позже пояснила Вилора Горохольская, индекс загрязнения остается низким из-за трехкратно повышенных в 2014–2016 годах значений ПДК по формальдегиду и фенолу. «Теперь наши ПДК в три раза выше, поэтому воздух формально стал чище, хотя грязи меньше не стало»,— отметила она.

Валентина Сафарова рассказала, что у УГАК после изменений федерального законодательства не осталось полномочий, чтобы заходить с проверками на предприятия в момент обнаружения превышений по выбросам. По ее словам, все внеплановые проверки по жалобам населения УГАК должно согласовывать с прокуратурой Башкирии. «А прокуратура говорит бизнес трогать минимально»,— подчеркнула госпожа Сафарова. Если нет данных по превышениям на источниках, предприятие наказать невозможно, пояснила она. По ее словам, с каждым принятым законом надзорные мероприятия на объектах усложняются.

Валентина Сафарова также сообщила, что по инициативе УГАК в 2019 году был принят федеральный закон, по которому промышленные предприятия должны устанавливать на своих трубах автоматизированные датчики контроля. Однако из-за «мощного промышленного лобби» их обязательная установка отодвинута на несколько лет.

Депутат Тимур Гильмияров заявил, что его «не устраивает работа минэкологии». Он призвал природоохранные ведомства искать «креативные подходы и прорывные решения». «Люди живут сейчас, болеют сейчас. Представьте, что это не я вам говорю, представьте, что это Радий Фаритович (глава Башкирии Радий Хабиров.— „Ъ“) вам говорит»,— заявил парламентарий, предложив создать единую информационную систему слежения за выбросами на республиканском уровне и «замучить» предприятия штрафами.

Валентина Сафарова призвала депутатов ее услышать, еще раз повторив, что у республиканских ведомств мало полномочий, а штрафы крупным предприятиям должен предъявлять Росприроднадзор. «Я согласна, что нужно действовать. Давайте будем действовать на уровне закона, чтобы закон позволял зайти на предприятия в тот момент, когда обнаружили превышение, и мы тут же на источнике их поймаем»,— предложила она, отметив, что неоднократно поднимала вопрос о полномочиях ведомства на совещаниях в Москве, однако он остался без ответа.

«Из всех этих выступлений можно понять одно — что вы ничего не можете. Но так же не бывает»,— заявил председатель комитета Курултая Флюр Уразметов, призвав начать работу по внесению изменений в федеральное законодательство. Депутат добавил, что не хочет, чтобы его внуки «в скором времени стали уродами» из-за плохой экологии.

Башгидромет, как рассказала Вилора Горохольская, столкнулся с хроническим недофинансированием и, как следствие, нехваткой кадров и оборудования. По ее словам, из 450 сотрудников управления 330 получают зарплату на уровне МРОТ, многие вышли на пенсию, и лаборатории закрылись. Сегодня мониторинг воздуха проводится в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске и Туймазах. До 2006 года посты наблюдения были в Белорецке, Ишимбае и Кумертау. Из-за отсутствия автоматизированных приборов специалисты Башгидромета не имеют возможности проводить замеры по ночам, чем пользуются «некоторые предприятия». Не охвачены наблюдением микрорайоны Сипайлово, Затон и Шакша.

Комментируя предложение депутата Тимура Гильмиярова о штрафах, Вилора Горохольская отметила, что взысканные с предприятий-нарушителей штрафы те перекладывают на стоимость конечной продукции, и в результате страдают сами же потребители. Госпожа Горохольская подчеркнула, что более целесообразно было бы заставлять компании перерабатывать свои отходы, а не направлять силы на мониторинг нарушений.

Представителей промышленных компаний на заседании комитета не было.

Гендиректор Чишминского маслоэкстракционного завода, депутат Айдар Якупов назвал выступление госпожи Горохольской «полушутливым». По его мнению, ведомства должны составлять рейтинг предприятий «Кто больше гадит», а Башгидромету он посоветовал работать более конструктивно.

«Если вы будете не против, мы тогда к вам обратимся, чтобы вы помогли нам, к примеру, установить приборы для ночного отбора проб воздуха»,— отреагировала Вилора Горохольская. На что получила уклончивый ответ от господина Якупова, что «мы говорим не об Айдаре Вагизовиче, а о депутатах комитета». «А смысл тогда, что мы собрались? Надо действовать. Любой путь начинается с первого шага»,— продолжала госпожа Горохольская. Ее перебил Тимур Гильмияров, который попросил «эмоционально успокоиться» и посоветовал написать официальный запрос в комитет Курултая на имя его председателя.

Флюр Уразметов заявил, что депутаты в мае намерены заслушать повторный доклад о состоянии воздуха, а до этого времени докладчики «должны пересмотреть свое отношение к вопросу» и представить его в другом ракурсе. «Мы же не стадо баранов, которых можно вести»,— отметил господин Уразметов, сравнив ситуацию со стадом, которое ведут на бойню «козлы-провокаторы». В следующий раз, заключил он, докладчики не должны «вешать лапшу про состояние (воздуха.— „Ъ“)».

Влада Шипилова