Цена вопроса

В коливинге на Волгоградском проспекте в Москве я жила в общей сложности чуть меньше года. Нашла это предложение через сообщество Flats for Friends случайно при поиске более привычного жилья. Мне понравилась идея, что дом объединяет людей по интересам, на фотографиях привлекли внимание интерьер и большие панорамные окна. Сначала мне прислали анкету, где надо было ответить на вопросы о своих целях, бизнесе и т. д. После одобрения моей кандидатуры я приехала в сам коливинг: его общая площадь — 600 кв. м, он занимает два этажа — 19-й и 20-й — в многоквартирном жилом доме. В основном там живут в больших рассчитанных на двух человек комнатах, реже — в одноместных номерах, но на них всегда выстраивается очередь. Всего этот дом рассчитан на 26 человек максимум. Месячная стоимость аренды в зависимости от типа размещения в начале 2020 года варьировалась от 26 тыс. до 36 тыс. руб.

На две комнаты предусмотрен один туалет и душ. При этом есть гостевая ванная, которая почти всегда свободна. Общая территория — пуфичная, там достаточно много места, по утрам жители делают йогу, вечерами играют в настольные игры, читают книжки. Еду можно готовить на двух просторных кухнях, в каждой располагается обеденный стол. Еще в двух помещениях обустроено рабочее пространство — там размещены столы, можно прийти с ноутбуком поработать или даже установить стационарный компьютер, некоторые так и делали.

Люди спокойно оставляют свои вещи там, где считают нужным: случаев воровства или хотя бы намеков на них при мне не было. Думаю, это связано с внимательным подбором жителей — практически со всеми мне там было комфортно общаться и, что важно, были общие интересы в работе и жизни. Среди моих соседей были, например, видеооператоры, маркетологи, стилисты. В основном в доме живут молодые люди 17–30 лет, все — начинающие предприниматели.

Во всех общих зонах установлены камеры, и всегда можно посмотреть, что на самом деле случилось. Конфликтные ситуации разрешаются самостоятельно, но за атмосферой следит специальный человек, который выступает арбитром. Обычно в случае ссор стороны просто расходились по разным углам дома. Уборкой занимаются клининговые компании раз в неделю, в остальные дни — утром и вечером — сами обитатели по очереди. В случае если кто-то пропускает свое дежурство — оплачивает штраф 500 руб.

Все жители объединены общим чатом в мессенджере, через него решаются бытовые вопросы, и, например, люди предупреждают друг друга о том, что к ним придут гости. По правилам этого коливинга — внутри действует сухой закон, запрещающий распитие алкогольных напитков в общих зонах. От него, правда, отступали во время необъявленного карантина весной прошлого года.

В среднем в коливингах живут до года, потом многие называют это время прорывным для себя: у кого-то получается удачно развить бизнес, кто-то находит там себе бизнес-партнера или обычного партнера. Одной из причин, почему я решила съехать, стала стоимость: пандемия ощутимо скорректировала рынок арендного жилья в Москве. Кроме того, доходы многих живших в этом доме людей были завязаны на контент — съемки видео, рекламу и пр., из-за локдауна они были вынуждены его покинуть. Еще в этом коливинге продолжался затянувшийся ремонт в ряде общих зон, это очень раздражало и только добавило решимости. Сейчас, правда, в нем изменился состав собственников, ремонт доделали и открыли вторую точку, уже в центре Москвы.

Лейла Карипова, AR-дизайнер и экс-жительница коливинга