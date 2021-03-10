В Россию из Абхазии за месяц ввезено 7,3 тыс. единиц оборудования для майнинга криптовалюты

С начала февраля 2021 года через Абхазскую границу в Сочи на территорию России было перевезено 7,3 тыс. установок для добычи криптовалюты, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на Государственное таможенное управление республики.

Вывоз майнинг-оборудования из Абхазии зафиксирован таможенниками впервые. Специалисты связывают это с вступившим в действие запретом на деятельность по добыче криптовалют и временное ограничение на ввоз оборудования для майнинга на территорию республики, который продлится до 1 июня. Введены штрафы и уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и конфискации имущества за незаконное потребление электроэнергии для обеспечения работы майнинговых ферм.

Одновременно с этим на территории Кубани в феврале зафиксирован резкий рост спроса на видеокарты, которые используются при создании оборудования для майнинга. По данным сервиса «Авито», в Краснодаре спрос увеличился в три раза, в целом по России – в 2,6 раза.

Ольга Логинова