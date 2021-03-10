В Прикамье театрам и спортивным учреждениям разрешили собирать больше зрителей

Сегодня краевой оперштаб с 1 апреля увеличил число разрешенных зрителей в театрах – до 75% зала, спортивных мероприятий – до 50%. Ранее число зрителей было органично 50% (в театрах) и 20% (спортивных мероприятиях).

При этом в залах сохраняется масочный режим.

Также оперативный штаб согласовал проведение в Перми Всероссийских зимних сельских игр. Соревнования пройдут в Перми с 16 по 20 марта. В целях недопущения рисков заражения участников, экскурсионная программа не предполагается.

Отметим, что в Пермском крае по-прежнему нельзя проводить дискотеки, под запретом культурно-массовые мероприятия.